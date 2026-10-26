Marc Labrèche prêtera sa voix à un personnage d'un nouveau film de Disney

Walt Disney Studios Canada a annoncé lundi que Sarah-Jeanne Labrosse et Marc Labrèche prêteront leur voix aux deux personnages principaux de la version canadienne-française du film Hexe: Le royaume de la magie.

Sarah-Jeanne Labrosse sera Billie Doe, une adolescente impulsive et anticonformiste qui découvre qu'elle possède des pouvoirs magiques secrets qui, une fois libérés, la propulsent hors de sa banlieue pour une aventure spectaculaire à travers un vaste royaume de sorcières appelé Hexe.

Marc Labrèche, lui, incarnera Beef Roger Crummchuk, un chat magique solitaire doté de trois yeux qui noue une alliance délicate avec Billie et Alice, la mère de Billie.

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