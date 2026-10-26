Marc Labrèche prêtera sa voix à un personnage d'un nouveau film de Disney

Walt Disney Studios Canada a annoncé lundi que Sarah-Jeanne Labrosse et Marc Labrèche prêteront leur voix aux deux personnages principaux de la version canadienne-française du film Hexe: Le royaume de la magie.
Sarah-Jeanne Labrosse sera Billie Doe, une adolescente impulsive et anticonformiste qui découvre qu'elle possède des pouvoirs magiques secrets qui, une fois libérés, la propulsent hors de sa banlieue pour une aventure spectaculaire à travers un vaste royaume de sorcières appelé Hexe.
Marc Labrèche, lui, incarnera Beef Roger Crummchuk, un chat magique solitaire doté de trois yeux qui noue une alliance délicate avec Billie et Alice, la mère de Billie.
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Sarah-Jeanne et Marc sont des habitués du doublage. En animation, on a notamment pu entendre l'animatrice de Révolution dans le rôle de Poppy dans Les trolls, alors que Marc Labrèche a été Olaf dans les deux films de la franchise La reine des neiges.
Jodie Foster fera, pour sa part, la voix en français de la reine Céleste, un personnage sinistre qui ne reculera devant rien pour conserver indéfiniment son pouvoir sur Hexe.
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Réalisé par Fawn Veerasunthorn et Jason Hand, le long métrage Hexe: Le royaume de la magie prendra l'affiche en salles au Québec dès le 25 novembre 2026.