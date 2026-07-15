Louis Morissette fait une mise à jour concernant le film François.e

Ce mercredi, après une semaine en salles pour le film François.e, Louis Morissette se sert de ses réseaux sociaux pour faire une mise à jour concernant le long métrage.

Il confirme ainsi une belle nouvelle, soit que le démarrage du film s'est fait de manière plus modeste, mais qu'il vient de connaître sa meilleure journée de box-office ce mercredi. « Quand tu sors d'un film au Québec, généralement, tu pars fort et tu baisses progressivement. Dans le cas de Françoise, on est parti plus bas et on monte. »

« Ça, on ne voit jamais ça. Ça me dit deux choses », poursuit le producteur. « Premièrement, la météo. Je sais que la météo, ça a l'air d'une excuse, mais ça joue vraiment sur les chiffres du box-office et je vous comprends de passer du temps à la piscine. Deuxièmement, c'est que le bouche-à-oreille est vraiment fort. Ça fait quand même longtemps que je fais ce métier-là, au-dessus de 25 ans. J'ai rarement vu autant d'engagement du public qui m'envoie des tonnes de messages sur toutes les plateformes. Vraiment de beaux messages où ils me partagent leur expérience. Je veux vraiment vous dire merci. »

Certes, la journée pluvieuse que nous avons connue y est peut-être pour quelque chose, mais le bouche-à-oreille très positif fait aussi partie de l'équation.

Fidèle à lui-même, le producteur et comédien en profite pour s'adresser aux « Keveun », qui aurait envie d'être de mauvaise foi, une fois de plus, concernant ce magnifique film qui mérite d'être vu. Lisez les impressions de notre rédactrice en chef sur le film ici.

Voyez la vidéo ci-dessous.

Rappelons que dans François.e, on fait la rencontre de François, un scénariste de 50 ans en déclin professionnel, qui coche cyniquement la case «transgenre» pour favoriser le financement de son dernier projet de série télé. Quand, contre toute attente, son plan fonctionne et son projet est accepté, il se retrouve à devoir incarner… Françoise, une autrice qui amorce sa transition.

Incapable de remplir le mandat demandé, il devra s’allier à Sarah, une vraie écrivaine trans. Dans la peau de Françoise, François accède enfin au succès. Il remplit son compte en banque et renoue avec sa fille adolescente… mais à mesure que son imposture se prolonge, le prix à payer s'avère plus lourd que prévu : ses liens les plus vrais se tissent autour de sa nouvelle identité. Françoise le libère autant qu'elle l'emprisonne.

On y retrouve les comédiennes et comédiens Pascale Drevillon, Robin Aubert, Geneviève Schmidt, Rachel Graton et plusieurs autres.

C'est à voir! Consultez les horaires pour le film sur notre site partenaire, Cinoche.com.