Le producteur Louis Morissette annonce une excellente nouvelle concernant L'oeil du cyclone

Ce lundi, dans le cadre du lancement de la programmation automne-hiver de Radio-Canada, le diffuseur procédait à l'annonce de plusieurs belles nouvelles, pour des projets que vous pourrez voir bientôt.

En ce sens, le producteur Louis Morissette, de KOTV, a profité de sa tribune pour faire une annonce concernant L'oeil du cyclone, véritable projet coup de coeur des téléspectatrices et téléspectateurs depuis ses débuts.

Ainsi, nous avons appris qu'après le succès du film Le cyclone de Noël, qui a cumulé des recettes de 2 867 487 $* au Québec lors de sa sortie en novembre 2024, un deuxième film est en chantier.

Sans pouvoir dévoiler les détails, puisque le projet est au stade embryonnaire de l'écriture, le producteur a confirmé que « ça ne devrait pas être un film de Noël », tout en laissant les possibilités ouvertes.

Nous accueillons cette nouvelle avec grand bonheur! Et vous?

D'ici la sortie de ce nouvel opus, le public peut visionner la 5e saison en primeur sur l'Extra d'ICI Tou.tv. Une sixième saison a aussi été annoncée, sans toutefois qu'une date de lancement ait été confirmée.

*Selon les données récoltées par Cinéac