Accueil
Séries et télé
Publicité
Cinéma

Le producteur Louis Morissette annonce une excellente nouvelle concernant L'oeil du cyclone

Une nouvelle qui nous réjouit particulièrement.

Image de l'article Le producteur Louis Morissette annonce une excellente nouvelle concernant «L'oeil du cyclone »
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

Ce lundi, dans le cadre du lancement de la programmation automne-hiver de Radio-Canada, le diffuseur procédait à l'annonce de plusieurs belles nouvelles, pour des projets que vous pourrez voir bientôt.

En ce sens, le producteur Louis Morissette, de KOTV, a profité de sa tribune pour faire une annonce concernant L'oeil du cyclone, véritable projet coup de coeur des téléspectatrices et téléspectateurs depuis ses débuts.

Ainsi, nous avons appris qu'après le succès du film Le cyclone de Noël, qui a cumulé des recettes de 2 867 487 $* au Québec lors de sa sortie en novembre 2024, un deuxième film est en chantier.

Sans pouvoir dévoiler les détails, puisque le projet est au stade embryonnaire de l'écriture, le producteur a confirmé que « ça ne devrait pas être un film de Noël », tout en laissant les possibilités ouvertes.

Nous accueillons cette nouvelle avec grand bonheur! Et vous?

D'ici la sortie de ce nouvel opus, le public peut visionner la 5e saison en primeur sur l'Extra d'ICI Tou.tv. Une sixième saison a aussi été annoncée, sans toutefois qu'une date de lancement ait été confirmée.

*Selon les données récoltées par Cinéac

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com quijouequi.com bizzmedia.ca PAR
Suivez-nous! Facebook Twitter Instagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2025 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 2.23.11 - c4667f18