La distribution vocale franco-canadienne du dernier film d'animation de Disney, Hexe : Le royaume de la magie , s'est réunie hier soir pour une projection spéciale au Cineplex Starcité de Montréal. Sarah-Jeanne Labrosse et Marc Labrèche étaient présents pour l'occasion, tout sourire à l'idée de présenter leurs personnages hauts en couleur au public, comme vous pouvez le constater ci-dessous.

En effet, la comédienne incarne le personnage de Billie Doe, une adolescente impulsive et anticonformiste qui découvre qu'elle possède des pouvoirs magiques. Quant au comédien, il prête sa voix à Beef Roger Crocgrogne, un chat magique solitaire à trois yeux qui fera alliance avec Billie et sa mère Alice, lors d'une aventure spectaculaire à travers un vaste royaume de sorcières appelé Hexe.

La mère et la fille seront confrontées alors à des secrets familiaux qui pourraient affecter à tout jamais le monde magique dans lequel elles ont mis les pieds!

Sachez que la comédienne américaine Jodie Foster, qui colle sa voix à la sinistre reine Céleste dans la version originale, a doublé elle-même son personnage dans cette version franco-canadienne. On se souvient qu'elle parle couramment le français, sa mère l'ayant inscrite à un lycée francophone à Los Angeles quand elle était jeune.

Le film d'animation signé Disney Hexe : Le royaume de la magie sera en salles dès demain, partout au Québec.