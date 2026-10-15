Katherine Levac a accepté ce projet sans même avoir lu le scénario

Lors de la première médiatique du film Hantée la semaine dernière, nous avons eu le bonheur d'échanger avec la ravissante Katherine Levac sur le tapis rouge organisé pour l'occasion. La comédienne était emballée d'avoir pu contribuer à ce projet signé India Desjardins. « Quand ils m'ont parlé de ça, j'ai tout de suite accepté. J'avais même pas lu le scénario que j'ai accepté. »

Celle qui avoue avoir été elle-même marquée par les films Matusalem, La forteresse suspendue et La guerre des tuques, dans son enfance, ne cachait pas son enthousiasme à l'idée de faire partie d'une oeuvre qui perdurera dans le temps et qui marquera du même coup plusieurs générations d'enfants, mais aussi et surtout, d'adolescents. « Il y a quand même beaucoup d'adolescents en vedette qui vivent des choses dans l'histoire. Il y a beaucoup de films pour tout-petits. Ça, c'est une génération qui n'est pas oubliée, mais quand même à qui on s'adresse moins, à la télé du moins. »

Je trouve ça bien qu'on les cible au cinéma.

Elle a d'ailleurs particulièrement apprécié échanger avec Jade Brind'Amour, Emma Bao Linh et Mathilde Boucher, qui représentent justement une partie de ce noyau de jeunes qui ont un mystère à élucider. « C'était tellement inspirant de les côtoyer, ces jeunes femmes-là. Je les ai trouvées inspirantes, drôles, attachantes. On a vraiment aimé ça. Je ne vais pas parler pour Virginie [Virginie Fortin], mais je sais que ç'a été une belle expérience pour elle de côtoyer Jade sur ce tournage-là. »

Ce plateau a été bien spécial pour Katherine qui y a retrouvé plusieurs personnes de sa garde rapprochée. « Je connaissais déjà Évelyne [Évelyne Brochu] et Virginie, c'est une de mes meilleures amies. »

C'était comme arriver dans un plateau d'amis.

Katherine incarne une chasseuse de fantômes qui, avec son bras droit interprété par Coco Belliveau, prend son métier très au sérieux. « On ne se prend pas pour de la marde, je vais le dire de même. On est un peu les deux personnages comiques du film. Ça fait que c'était tellement le fun à jouer! » La comédienne nous confiait d'ailleurs que la chimie n'avait pas été difficile à trouver entre les deux femmes. « Coco, c'est quand même une humoriste qui a fait ma première partie. Oui, on a un beau lien. C'est un beau duo. »

Un avis partagé, puisque Coco, aussi présente sur le tapis rouge, n'avait que des éloges envers sa collègue. « Ç'a vraiment tombé par hasard, tu sais, on n'a pas auditionné ensemble ou rien. Fait que j'étais vraiment contente. Pis, tu sais, elle est tellement bonne. J'apprends à jouer avec elle. »

Katherine, qui venait tout juste de terminer le tournage de l'émission de téléréalité Le calendrier de l'Avent, débutait maintenant l'enregistrement de l'émission de variétés Vive les matchés, qui sera diffusée à Radio-Canada en 2027. « C'est un peu mon premier plateau de variétés que j'anime au complet. Ça fait que c'est vraiment le fun. Mais c'est un beau défi. »

Elle nous a confié aussi ceci : « Je suis toujours en écriture de blagues prochaines. Ça va bien. » Rappelons qu'elle a terminé la tournée de son spectacle L'homme de ma vie au début de l'année 2026 et qu'elle est présentement en rodage pour son prochain spectacle d'humour.

Le film Hantée est présentement à l'affiche en salle. L'émission de téléréalité Le Calendrier de l'Avent est diffusée sur Crave et sur les ondes de Noovo.