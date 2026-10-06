C'est moi le meilleur : ce jeune athlète auditionne sur un coup de tête et décroche un rôle

Quelle chance inouïe pour un jeune acteur de vivre sa première expérience professionnelle sur un plateau de tournage comme celui du film C'est moi le meilleur. Apprendre le métier aux côtés de comédien.ne.s de qualité comme le sont Éric Bruneau, Sarah-Jeanne Labrosse, Mathieu Baron et Bianca Gervais, il y a de quoi vouloir se pincer. Rencontré au Parc Olympique de Montréal lors d'une journée de tournage la semaine dernière, Clovis Boulianne, qui incarne Maxime Thibodeau, le rôle principal du film, nous a raconté comment a débuté son aventure de rêve. Tout a commencé par un communiqué reçu via son école secondaire, disant qu'une production était à la recherche de nouveaux talents habiles en sport. « Ça s'est fait sur un gros coup de tête parce que j'étais chez moi, je jouais aux jeux vidéo, puis ma mère a dit: "Hey Clovis, on cherche des acteurs pour faire un film. Es-tu intéressé?" Fait que j'ai dit non. J'ai dit non! [Rires] » Heureusement, elle n'en est pas restée là. Elle a réitéré plus tard dans la journée, alors qu'elle s'apprêtait à envoyer la candidature de sa soeur, qui étudie l'art dramatique à la même école. « Elle a dit: "Bon, t'es sûr, là? Parce que je vais envoyer les réponses." J'ai fait "OK, je vais essayer". » Puis finalement, ç'a donné bien, parce que je pense que je veux faire ça de ma vie.

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Interpréter Maxime, un joueur de soccer habitué d'être toujours le meilleur qui est confronté à un aussi bon joueur que lui (Lucas Cyr) lorsqu'il change de niveau de compétition, a effectivement été une révélation pour le jeune comédien qui aime vraiment tout de sa première expérience en cinéma. « Je suis sans mots, honnêtement. J'adore ça. Tout le monde est gentil avec moi, tout le monde est gentil avec tout le monde, en fait. » Clovis a avoué toutefois qu'il y a aussi une part de défi dans son apprentissage d'acteur. « De jouer quelqu'un que t'es pas habitué de faire, tu sais. C'est ça que j'aime, avoir comme une autre vie, puis te permettre d'être quelqu'un d'autre. »

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Étant lui-même un joueur de tennis, il nous confiait comprendre plusieurs enjeux auxquels Maxime doit faire face. « Mon personnage vit de l'anxiété de performance. J'en vis souvent à cause du tennis. J'aime ça aussi avoir l'attention, mais en faisant de belles choses », contrairement à celui qu'il incarne qui, devant l'adversité, opte pour des moyens douteux pour arriver à ses fins.

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Son personnage doit aussi composer avec le fait que son père est un ancien joueur de hockey qui a déjà gagné la coupe Stanley. « C'est moi qui m'amène moi-même la pression. Je me dis: "il faut que je sois autant bon que lui, même des fois meilleur que lui." » Le comédien a également le privilège de travailler avec l'excellent réalisateur, Éric Tessier. « Je l'adore. J'adore travailler avec lui. Il est super gentil. Il m'aide beaucoup. C'est la première fois que je fais ça de ma vie, être un acteur, puis je suis vraiment bien dirigé. » Nous sommes impatients de voir ses balbutiements à l'écran. En attendant, voyez quelques clichés de l'acteur avec ses coéquipiers ci-bas. Pour en savoir plus sur les impressions d'Éric Bruneau sur ce projet, lire ceci. Le long métrage familial C'est moi le meilleur sortira en salle à l'été 2026. ﻿﻿﻿

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