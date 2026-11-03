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Cinéma

Bande-annonce : Une distribution éblouissante pour ce nouveau projet avec Antoine Bertrand

Le nouveau film d'Émile Gaudreault, mettant en vedette une distribution toute étoile québécoise et française.

Sur la photo : Sandrine Bisson et Antoine Bertrand
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

Immina Films dévoile aujourd'hui la bande-annonce officielle de la comédie Maudits Français, le nouveau film du scénariste et réalisateur Émile Gaudreault (Mambo Italiano, De père en flic, Menteur).

Tourné entre le Québec et un château de Villefranche-sur-Saône en France, le film raconte les aventures de deux familles, l'une québécoise et l'autre française, réunies autour d'un mariage.

Plus précisément, d’un côté, une famille française, aristocratique, râleuse et conservatrice. De l’autre, une famille québécoise, aux allures bienveillantes, optimistes et un brin trop « woke » aux yeux de ses hôtes. Entre incompréhensions et chocs culturels, les deux clans vont devoir apprendre à se supporter — et peut-être même finalement à s’apprécier…

Voyez la bande-annonce ci-dessous.

La distribution toute étoile met en vedette Patrick Huard, Antoine Bertrand, Sandrine Bisson, Pier-Luc Funk, Pierrette Robitaille et Magali Saint-Vincent qui donnent la réplique à Lambert Wilson, Thierry Lhermitte, Anne Consigny, Suzanne Jouannet, Laura Laune, Édouard Deloignon et Patrick Chanfray dans des échanges qui tourneront autour du choc des cultures.

Notons que Maudits Français marque les retrouvailles du réalisateur et scénariste Émile Gaudreault et du scénariste français Guy Laurent (la trilogie Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu ?), qui avait cosigné l’adaptation en France de De père en flic.

Le film Maudits Français prendra l'affiche au Québec à compter du 29 janvier et en France dès le 24 février. Il sera également présenté en première mondiale en ouverture du 30e Festival de l’Alpe d’Huez, où il figure en compétition officielle.

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