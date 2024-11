Antoine Bertrand présente Mlle Bottine : « On a tous besoin de se faire parler un peu d'amour »

Si ce n'est déjà fait après leurs apparitions télévisées des dernières semaines, c'est à compter de ce vendredi 29 novembre que vous pourrez succomber au charme du duo, aussi improbable que craquant, formé d'Antoine Bertrand et Marguerite Laurence, qui se partagent la vedette de la nouveauté Mlle Bottine au cinéma.

D'un côté, vous avez l'un des comédiens les plus appréciés de sa génération et de l'autre, une nouvelle venue qui génère du bonheur telle une turbine qui tourne à 100 milles à l'heure. Impossible de ne pas flancher, en regardant cette histoire d'une grande beauté, qui nous démontre le pouvoir de la deuxième chance et de l'importance d'autrui.

Lisez ici nos impressions sur le film.

Dans ce contexte, Antoine Bertrand, que nous avons pu rencontrer dans le cadre de la tournée de promotion du film, décroche son plus beau rôle en carrière, une opportunité qui lui permet de manier autant le drame que la comédie.

« C'était vraiment un projet de coup de cœur. Dès la lecture du scénario, il y a à peu près deux ans et demi, trois ans, j'ai fait "ça, oui". Parce que, comme toi, j'ai fini de le lire, j'étais bouleversé. J'avais trouvé ça beau, j'avais ri, j'avais trouvé ça touchant. Puis en même temps, je savais le défi aussi. Bon, après, il fallait trouver Simone, mais très, très égoïstement, je me suis dit "Je vais faire une production de La Fête un jour, je vais être le Jean-Claude de quelqu'un". Ça fait que je l'ai en tête depuis trois ans, et je l'ai attaqué avec respect, avec vigilance et tout ça. Après ça, l'aventure a commencé », indique le comédien, visiblement heureux de faire partie de cette aventure.

La rencontre avec Marguerite Laurence, qui décroche son premier rôle au cinéma avec Mlle Bottine, semble marquante pour le comédien, autant devant que derrière la caméra : « On a tous embarqué dans ce train-là. Elle nous a amenés... On a tous fini le tournage, personne n'était épuisé. Tout le monde était heureux. Moi, je l'ai dit, c'est mon plus beau tournage à vie, à cause de tout, mais surtout grâce à elle. On a été chanceux qu'elle nous trouve. »

Comme je lui dis, "je suis content d'avoir fait un film avec toi, mais je suis encore plus content que tu sois ma chum, puis que tu sois dans ma vie".

Des mots que lui retourne Marguerite Laurence, en entrevue avec nous : « Antoine, c'est une personne exceptionnelle, super inspirante. Même si c'est quelqu'un de très connu, c'est quelqu'un de super bienveillant et gentil avec les gens. »

C'est d'ailleurs cette formidable complicité qui alimente le film pour en faire un petit écrin de tendresse, qui fait du bien.

Certes, nous vous conseillons vivement d'aller voir le film sur grand écran, peu importe que vous ayez des enfants ou non, mais Antoine Bertrand parle du film en ces mots :

« On a tous besoin de se faire parler un peu d'amour là. C'est comme une petite trêve au cynisme ambiant. Se faire raconter cette histoire-là, qui 40 ans plus tard nous fait encore pleurer... Les rendez-vous aussi familiaux sont plus rares. Moi, j'ai dit oui aussi parce que si on sème une petite graine de bonheur et d'envie de voir des films québécois et de consommer notre culture... C'est nécessaire. C'est une mission. »

Marguerite ajoute : « Allez voir le film! C'est vraiment un film que tout le monde peut aimer. C'est ça qui est bien avec les Contes pour tous. Tu peux y aller autant quand tu as 15 ans que 60 ans, que n'importe quel âge. »

Mlle Bottine prend l'affiche ce vendredi 29 novembre partout au Québec. C'est à voir absolument!