Mlle Bottine : Un véritable enchantement!

Nous sommes nombreux à garder un formidable souvenir du Conte pour tous Bach et Bottine d'André Melançon, qui a marqué l'imaginaire des petits et des grands depuis sa parution en 1986. Voilà que ce classique bénéficie d'un second souffle au cinéma avec la nouvelle adaptation Mlle Bottine, qui prend d'assaut les salles de cinéma à compter de ce vendredi 29 novembre. Un petit bijou de film, capable de rallier toutes les générations, que vous devez absolument voir sur grand écran!

Dans cette nouvelle mouture, qui s'inspire librement de la première, on découvre la comédienne Marguerite Laurence, haute comme trois pommes, mais talentueuse comme pas une, qui fait ses débuts au cinéma. Celle-ci incarne Simone, une jeune fille excentrique, tristement devenue orpheline. Elle devra être placée temporairement sous la garde de son oncle Philippe, le frère de sa mère, un musicien taciturne qui doit composer avec une grave anxiété sociale et un syndrome persistant de la page blanche. L'arrivée dans son quotidien d'une petite fille dynamique, accompagnée par sa complice de toujours, sa moufette Bottine, ne se fera pas sans heurts. Au contact l'un de l'autre, ces deux êtres balafrés par la vie trouveront-ils enfin un équilibre?

Voilà un visionnement qui vous fera vivre toutes les émotions, du rire aux larmes, en passant par la compassion et l'empathie. Déjà, la chimie entre le formidable Antoine Bertrand et sa jeune covedette n'est plus à prouver, le duo ayant fait la démonstration de sa chimie naturelle à quelques reprises cette semaine à la télévision, dans le cadre de la tournée de promotion du film. Entre ce grand costaud et cette petite rebelle se développe une synergie, devant comme derrière la caméra, qui agit comme un véritable raz-de-marée de tendresse. Le résultat est la fois bouleversant et empreint d'une immense beauté.

Dans ce contexte, Antoine Bertrand trouve son plus beau rôle en carrière, sous le regard bienveillant du réalisateur Yan Lanouette Turgeon. Certaines scènes, étayées par la phénoménale musique de Ramachandra Borcar, resteront gravées longtemps dans notre mémoire, notamment grâce à la prestance des protagonistes. On pense entre autres à la scène de la fête foraine, placée judicieusement comme un coeur battant au centre du long métrage, qui a l'effet d'une reviviscence. Les textes, soigneusement façonnés par Dominic James (Coco ferme), s'articulent en crescendo jusqu'à une finale en point d'orgue qui ne laissera personne indifférent. Les mouchoirs sont de mise!

Petit ou grand; enfant, adulte ou grand-parent; en famille, en amoureux ou en solo : allez voir Mlle Bottine, un film conçu et offert comme une véritable dose d'enchantement et d'amour, dont on a cruellement besoin en ce moment! Vous en ressortirez le coeur plus léger et les yeux un peu mouillés, mais chose certaine, ce n'est pas quelque chose que vous allez regretter!

Mlle Bottine prend l'affiche partout au Québec ce vendredi 29 novembre.

Pour ceux et celles qui souhaitent bonifier leur expérience de visionnement, vous pourrez vous procurer le magnifique roman jeunesse Mlle Bottine, écrit par Sonia Safarti d'après le long métrage, à compter du 29 novembre également.