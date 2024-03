Lors du spécial de deux heures de Zénith jeudi soir, nous apprenions que l'émission a été renouvelée pour une troisième année.

Cette nouvelle saison sera diffusée à l'hiver 2025.

Sans surprise, c'est finalement la chanteuse Rafaëlle Roy qui a remporté les honneurs lors de cette grande finale.

Celle-ci a interprété « Scars to Your Beautiful » d'Alessia Cara. « Cette chanson-là, c'est un message à tous et à toutes, mais surtout aux femmes, de s'aimer comme on est, sans artifice, sans maquillage. De s'aimer avec des cernes, des boutons... Moi, je suis maman de deux enfants et ça m'arrive. J'avais envie de l'illustrer, de le crier à tous et à toutes. Aimons-nous comme on est, on est beaux et belles! », disait-elle en introduction.

Son message a touché les téléspectateurs droit au coeur qui lui ont décerné le trophée de Zénith cette année.

Il faut dire que sa performance était poignante. Dur de retenir ses larmes en la voyant s'époumoner sur ces paroles si puissantes.

« Mais il y a un espoir qui t'attend dans le noir

Tu devrais savoir que tu es belle telle que tu es

Et tu n'as rien à changer

Le monde pourrait changer son coeur

Aucune cicatrice pour ta beauté

Nous sommes des étoiles et nous sommes belles [traduction libre] »

De plus, son papa l'accompagnait à la batterie. Comment ne pas être conquis par ce numéro vibrant?

Bravo à Rafaëlle Roy, aux finalistes, ainsi qu'à toute l'équipe de Zénith pour cette belle saison! À l'an prochain!