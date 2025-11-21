Yvon Deschamps livre une rare entrevue à la télé

Les fans de la légende de l'humour au Québec, Yvon Deschamps, peuvent se réjouir! En effet, nous avons appris ce vendredi que ce dernier livrera une grande entrevue très bientôt, où il se confiera comme rarement auparavant.

Dans Yvon Deschamps : Une vie portée par la scène, Yvon brosse un portrait juste et rempli de fierté de son parcours, tant personnel que professionnel. À la caméra, celui-ci se permet confidences et rires, en toute intimité. D'ailleurs, l'endroit choisi pour l'entrevue, le Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts, est loin d'être anodin. C'est en effet à cet endroit bien précis que l'humoriste y a donné plus de 500 représentations, au cours de sa prolifique carrière.

Pendant la demi-heure que dure l'entrevue, Yvon Deschamps revisitera ses spectacles les plus marquants avec des extraits d'archives, tout en s'exprimant sur son rapport privilégié avec la scène. Il déclare :

« Quand je me suis retiré, ça m’a pris deux ou trois ans pour me débarrasser de cette envie de faire de la scène. C’est comme une drogue! Quand je suis retourné sur scène [festival Juste pour rire en juillet 2023], j’ai oublié une chose : que ce soit la drogue, la cigarette ou l’alcool, quand tu arrêtes, tu arrêtes. Sur le coup, je n’ai rien réalisé. Puis, je me suis mis à rêver de retourner sur scène! »

Comme quoi on ne cesse jamais d'être ce qui nous définit, ce à quoi le principal intéressé renchérit en évoquant du même coup le difficile deuil de la scène. Pour nous mettre en appétit, le communiqué évoque également le fait que l'humoriste abordera son lien d'affection avec le public, de même que le regard qu'il porte sur la relève dans le domaine.

Yvon Deschamps : Une vie portée par la scène sera diffusé sur les ondes de Télé-Québec le vendredi 28 novembre prochain, à compter de 19 h 30.