Yorick d'OD Chypre s'explique suite à une réplique qui a beaucoup fait réagir

Yorick, premier garçon éliminé d'OD Chypre dimanche dernier, a livré l'une des répliques les plus marquantes de l'émission, disant à deux reprises à des femmes qu'il tentait de séduire que son genre était « format collation ».

Nous avons discuté avec le jeune homme ce lundi et nous lui avons évidemment parlé de cette expression qui a fait couler beaucoup d'encre.

« Je suis maladroit, j'utilise des mots uniques, j'essaie d'apporter un peu ma petite personnalité. C'est sûr que j'ai dit des choses qui ont été un petit peu mal prises, mais je ne le regrette pas, par contre », nous disait-il d'abord.

Il ne pensait pas que ces mots auraient une telle portée. « J'ai eu un petit cinq minutes de genre : "oupelaï". Ça a vraiment fait un hit. Je ne m'attendais pas que ça fasse la polémique comme ça. Mais sincèrement, je ne changerais pas mes mots. C'est sûr que c'est apporté d'une façon peut-être un peu péjorative du fait que je compare les filles à de la nourriture, mais c'est un peu mon personnage depuis le début de l'aventure. On avait des petites capsules, puis tout ça. Puis on rapportait toujours la nourriture pour comparer les filles. Ça a toujours été d'une bonne volonté. »

Il ajoute : « Je pense aussi que j'ai essayé un peu d'être différent des gars, apporter un petit côté avec de l'humour. Puis, je travaille en resto aussi. Je suis un gars qui adore la bouffe dans la vie. C'est sûr que ce sont des conversations que j'aime avoir, puis ce sont des sujets que j'aime aborder.

Je suis resté moi-même. Pour vrai, les gens qui sont proches de moi l'ont bien vu. Puis pour les gens peut-être qu'ils l'ont mal pris puis qui ont vu ça un peu comme une insulte, ce n'est pas du tout en rapport aux physiques d'une fille. Les courbes, je les apprécie aussi chez une fille. Toutes les filles sont belles à leur façon. »

Le "format collation" pour moi, ça veut vraiment dire en bas de 5 pieds 8. C'est vraiment mon gage à moi. C'est personnel, mais c'est vraiment les filles qui sont plus petites.

Rappelons que Yorick n'a pas été le seul à marquer les esprits avec son vocable coloré puisque Marie-May a amusé les téléspectateurs avec son ignorance face au métier d'électricien et Naomi a fait sourire bien des téléspectateurs avec son amour des prisons.

Yorick avait développé de belles relations avec certaines filles, mais celles-ci ont préféré miser sur les autres garçons. « Je suis un petit peu déçu qu'Any n'ait pas mis son pied à terre. J'ai eu une très belle connexion avec elle. Je pense que ça coulait super bien de nos métiers, de nos loisirs, de nos passions aussi. C'est sûr qu'elle avait Arnaud dans sa mire, mais j'aurais aimé peut-être qu'elle ait l'ouverture de me rencontrer et voir ce que ça aurait pu donner. »

Parmi les garçons, Yorick croit justement qu'Arnaud sera le plus convoité cette saison. « Ce que j'ai entendu de l'aventure, de mon passage, Arnaud était le genre physiquement de la plupart des filles. » Rappelons qu'Arnaud est l'ancien proprio de bar devenu restaurateur de 33 ans de Mont-Saint-Hilaire.

Cinq nouveaux garçons feront leur entrée dans les maisons très prochainement. Ça va vite cette année à OD!