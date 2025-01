Yoann se prononce sur les bulletins de Star Académie critiqués par le public

En entrevue avec le candidat sortant de Star Académie, Yoann Guay, celui-ci a bien voulu aborder l'un des changements de la saison 2025, qui est loin d'avoir fait l'unanimité, autant chez les Académiciens qu'au sein du public.

En effet, la semaine dernière, les Académiciens ont reçu leur premier bulletin, une note accompagnée d'un commentaire que leur donnent les professeurs de l'Académie. Cette information est publique. Ceux qui ont eu les plus belles notes - allo Romie 👋 - ont évidemment bien réagi à cette amélioration, tandis que d'autres comme Laurence ont trouvé cela particulièrement difficile. Les téléspectateurs ont décrié la trop grande pression mise sur les épaules des candidats.

En entrevue, Yoann nous dit : « Ça a été spécial, vraiment. Moi, je n'ai pas eu de bulletin parce que j'étais en danger. Alors mon bulletin, je l'ai eu en pleine face dans le bureau du directeur. »

Il poursuit : « Tu sais, ça a été un moment angoissant pour les autres personnes dans l'Académie quand ils ont eu ce fameux bulletin-là. Et la manière que la télé fonctionne aussi, quand il y a quelque chose à filmer, ce n'est pas spontané. Nous autres, on est pris comme un petit 20 minutes avant et on est stand-by, il y a une surprise... Alors il y a de l'anticipation, parce qu'il y a du stress aussi. Là, on arrive là, puis on met des notes que tout le monde va voir à la télé. Il y en a qui ont de moins bonnes notes. Puis, il y en a qui ont des commentaires qu'on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Je pense à Laurence qui a reçu un commentaire de... "Sois plus consciente de ce que tu dégages". Tout le monde avait eu des commentaires sur leur musique. Elle, c'était plus sur sa personnalité. Je la comprenais... »

Après ça, 15 minutes plus tard, on se fait appeler au salon et là, il faut prendre une décision : c'est qui, le joueur de la semaine? C'est nous qui devons choisir. On ne s'attendait pas à ce qu'il y ait une game sociale non plus là-dedans.

Le chanteur nous dit ce qu'il en pense : « Je pense qu'à l'interne, c'est très stressant pour les académiciens. Mais peut-être que ça fait un meilleur show pour le monde à la télé. Puis, c'est ce qu'on veut au départ. »

Yoann s'exprime sur l'idée de rendre ce dévoilement individuel : « Je pense que dans la pédagogie, je suis enseignant dans la vie, donc je pense que c'est la manière de faire idéale, que ce soit montré à l'individuel. En même temps, on est à la télé, donc ce qui est individuel se fait devant un million de personnes le soir. Je comprends aussi l'idée que, anyway, tout le monde va le voir dans les émissions. »

Ils veulent aussi qu'on ait des réactions.

