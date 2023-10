Y aura-t-il de nouveaux candidats à OD Andalousie cette saison?

Depuis que les animateurs ont parlé d'une twist à OD Andalousie (on sait maintenant de quoi il en retourne), les candidates et les candidats spéculent sur l'arrivée de nouveaux célibataires.

Mais de nouvelles personnes se joindront-elles vraiment à l'aventure cette année?

Lors de la table ronde avec la production en début de saison, Jean-Philippe Perron, le producteur au contenu, a dit ceci à propos de Sami, Alexandra, Jérémy et Léa :

On a l'expérience des 17 dernières années, s'il y a des candidats qui entrent à mi-parcours, même si c'est la semaine trois, c'est trop dur. Ils considèrent qu'ils ont moins de chance. Cette année, nous n'avons pas voulu reprendre ce schème-là.

La production n'a donc pas indiqué clairement qu'il n'y aurait pas de nouveaux candidats qui s'ajouteraient au groupe déjà en place, mais leurs propos nous laissent quand même penser qu'elle a préféré ne pas exposer des participants à la dure réalité d'entrer tard dans l'aventure cette année.

Mais, la question qu'on peut se poser, c'est : une fois que tous les couples seront créés, l'histoire stagnera-t-elle?

Nous en sommes à la semaine cinq présentement, et on peut dire que ça brasse encore, même plus qu'au début. Les triangles amoureux génèrent de la bonne télé, mais, une fois que les choix seront faits et assumés, à quoi assisterons-nous?

Gageons que la production d'Occupation Double a encore plus d'un tour dans son sac pour nous surprendre!

Nous avons bien hâte de voir ce que la production nous réserve pour la suite, mais on doute que le plan soit d'introduire de nouveaux joueurs.

Rappelons que Johanel, le plus récent exclu d'OD, nous a parlé de l'attitude d'Antoine, beaucoup décriée sur les réseaux sociaux. Apprenez-en plus ici.