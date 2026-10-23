Y'a-t-il eu des rapprochements entre Rébecca et Jérémy dans la maison des exclus?

Lorsque Rébecca et Jérémy ont quitté l'aventure Occupation Double Panama, ils avaient l'intention d'apprendre à se connaître dans la maison des exclus et ainsi voir s'ils étaient compatibles amoureusement.

Par contre, les deux anciens candidats nous informent qu'ils n'ont finalement pas eu de rapprochements. « Non, aucun rapprochement. On est vraiment de très bons amis, et c'est bien correct comme ça », indique le policier. « Je pense que Reb, quand elle est sortie, elle avait besoin plus de sa bulle, et c'est bien correct comme ça. Je respecte ça à 100 %, et je ne le prends pas personnel. »

Jérémy avoue aussi avoir vécu deux semaines plutôt difficiles émotionnellement dans la maison des exclus. « Moi, j'ai trouvé ça tough pour vrai de passer d'un show avec tes boys et d'avoir du fun tous les jours, faire des conneries, à une villa à quatre personnes vraiment relax. »

En plus, je ne trouvais pas que c'était à moi de partir à ce moment-là. J'ai pris un coup sur mon égo.

Il ajoute : « Mais, là, à un moment donné après deux semaines, je me suis dit que j'allais profiter du soleil, que j'allais me baigner. J'ai pris sur moi et j'ai dit : "OK, let's go là!" »

De son côté, Rébecca indique avoir eu beaucoup de plaisir dans cette villa, une fois le choc de l'élimination passé. « Les gars qui étaient dans la maison des exclus avec moi, ils étaient comme : "Crime Reb! On ne connaissait pas de ce côté-là de toi. Les seules affaires qu'on savait, c'était ce qu'on entendait. Finalement, c'est zéro vrai!" Au moins, j'étais contente de voir qu'il y en a qui ont été éliminés par après et qui étaient comme : "Crime Wow! OK. Tu n'es vraiment pas de même!" J'ai trouvé ça le fun. Ils ont pu découvrir ma vraie personne. »

OD Panama se poursuit du dimanche au jeudi à 18 h 30 sur Noovo.