Vrai ou fausse relation amoureuse entre Geneviève et Éric dans Dumas? Le public s'exprime

Depuis quelques épisodes de Dumas, la sergente-détective aux homicides Geneviève Allard (Madeleine Péloquin) et le directeur des enquêtes chez Intelco, Éric Bonin (Vincent Leclerc), se sont rapprochés et semblent mener une idylle.

Par contre, le public doute que cette relation soit sincère.

On se rappellera que Geneviève a aussi eu une liaison avec Anthony (Jason Roy Léveillée), le fils de Jean Dumas.

« La tache Allard je la trust pas avec Éric. »

« Sergent Allard n'a qu'un seul but faire coffrer Eric Bonin. Sophie va retomber sous le charme de Anthony. »

« Elle veut découvrir le secret de sa vie d’avant »

« Elle elle enquête 24/7 »

Précisons que Geneviève a récemment découvert que le vrai nom d'Éric était Gabriel Langlois. Lorsqu'elle a voulu fouiller dans son passé, elle a rapidement frappé un mur. Ces informations sont protégées et confidentielles.

La vérité est la suivante : Il y a 20 ans, Gabriel Langlois était un aspirant policier faisant partie d'un programme d'agent d'infiltration. C'est à cette époque qu'il a rencontré Jean Dumas, qui enquêtait sur le même dossier que lui. Un soir, les choses ont mal tourné, Gabriel a tué Brian Lavigne, l'un des responsables du programme d'agent d'infiltration. Jean a alors aidé Gabriel à faire disparaître le corps. Il l'a aussi aidé à se cacher, à changer d'identité et l'a engagé par la suite à son bureau d'Intelco.

Ainsi, bien des téléspectateurs croient que les intentions de Geneviève ne sont pas pures. Voudrait-elle faire coffrer Gabriel pour ses actes? Pourrait-elle avoir un lien avec Brian Lavigne?

L'inverse est aussi possible. Comme Luc Dionne nous l'a souvent dit : Dumas a toujours une longueur d'avance sur les autres. Se pourrait-il qu'il ait demandé à Éric de séduire Geneviève afin d'obtenir des informations sur un dossier en particulier.

« Je pense que c'est Eric qui s'en sert »

Qui se sert de qui? Nous le saurons bien assez tôt, à moins bien sûr que nous ayons droit à une histoire d'amour sincère, mais... on en doute!

Dumas est diffusé les lundis soirs à 20 h sur les ondes d'ICI Télé.