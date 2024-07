Cette semaine, Kim Hardy, une ex-militaire que les téléspectateurs québécois ont pu découvrir dans la téléréalité Les traîtres, partageait une photo sur ses réseaux sociaux qui laissait présager qu'elle avait décroché un rôle dans une fiction.

Celle-ci nous confirme qu'on pourra la voir prochainement dans la série américaine The Last Frontier, tournée à Montréal. Elle y tient un rôle de figuration spécialisé dans le domaine du maniement d'armes. La jeune femme férue de sensations fortes nous précise qu'elle aimerait beaucoup faire de plus en plus d'apparitions à l'écran en tant que cascadeuse, doubleuse dans des scènes d'action militaire, etc.

Kim a une formation en laboratoire biomédical et faire des autopsies fait partie d'une de ses tâches de travail, ainsi elle serait tout aussi compétente pour jouer les coroners.

The Last Frontier suit Frank Remnick, un maréchal américain en charge des landes calmes de l'Alaska, alors qu'il doit faire face à un accident d'avion de transport rempli de détenus violents à l'intérieur de sa juridiction. La série sera offerte sur Apple TV+.