Vous pourrez voir Claude Poirier dans deux émissions cet automne

Claude Poirier, qui fait désormais bien moins d'apparitions à la télé qu'à une certaine époque, sera collaborateur dans deux émissions cet automne sur la chaîne Témoin.
On le verra avec Félix Séguin et Annie-Soleil Proteau dans Le Parloir, une émission qui convie des experts du monde criminel à se confesser. Enquêtes, débats, rencontres avec le monde interlope et archives ayant marqué la mémoire collective se croiseront dans le quartier général du crime. À travers différents segments, les experts racontent leurs histoires aussi variées que surprenantes.
Les 20 épisodes de la troisième saison seront diffusés dès le jeudi 22 octobre à 21 h.
Le journaliste judiciaire et célèbre négociateur sera également de l'équipe de Dominic Arpin dans Vlog Témoin, qui présentera les crimes qui captivent le Web. Enquêtes citoyennes virales, phénomènes policiers, infractions qui génèrent des millions de clics : rien n'échappe à la loupe de l'animateur et de son équipe.
Annie-Soleil Proteau, Félix Séguin, Distorsion (Emile Gauthier et Sébastien Lévesque) et Kathryne Lamontagne feront aussi partie de l'équipe. Le rôle de Claude Poirier sera d'offrir son point de vue sur les criminels qui ont fait la manchette.
Les 8 épisodes de 30 minutes de Vlog Témoin seront diffusés les vendredis soirs à 21 h, dès le 14 août.