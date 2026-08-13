Vous pourrez voir Claude Poirier dans deux émissions cet automne

Claude Poirier, qui fait désormais bien moins d'apparitions à la télé qu'à une certaine époque, sera collaborateur dans deux émissions cet automne sur la chaîne Témoin.

On le verra avec Félix Séguin et Annie-Soleil Proteau dans Le Parloir, une émission qui convie des experts du monde criminel à se confesser. Enquêtes, débats, rencontres avec le monde interlope et archives ayant marqué la mémoire collective se croiseront dans le quartier général du crime. À travers différents segments, les experts racontent leurs histoires aussi variées que surprenantes.

Les 20 épisodes de la troisième saison seront diffusés dès le jeudi 22 octobre à 21 h.