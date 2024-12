Vous pourrez voir Bruno Blanchet dans cette populaire revue de fin d'année

Signe que 2025 approche à grands pas, les revues de fin d'année se multiplient à la télé, permettant de faire la lumière sur les grandes lignes et les événements mémorables des derniers mois écoulés. C'est ainsi qu'au cours des prochains jours, nous auront droit au Bye Bye et à une édition spéciale d'Infoman, entre autres.

Sur cette même veine, il ne faudra pas manquer la revue de l'année de Vlog, présentée par Dominic Arpin. Dans cette émission annuelle, l'animateur s'entoure de collaborateurs pour dresser le portrait des vidéos et contenus web marquants de 2024, avec le but de dénicher les plus gros buzz et les tendances qui ont su captiver les internautes.

Bruno Blanchet y fera d'ailleurs une apparition. Dans une publication relayée sur les réseaux sociaux, on apprend que le populaire globe-trotter a été mandaté par l'équipe de Vlog pour aller rendre visite à l'hippopotame viral Moo Deng, dans un zoo en Thaïlande. Un extrait de son reportage est ensuite présenté, dans lequel on y voit Bruno, avec son éternel humour, accompagné par la guide des lieux, alors qu'ils tentent de se frayer un chemin jusqu'à l'animal ayant fait les manchettes cette année.

Pince-sans-rire, l'animateur des Vacances de Monsieur Bruno ajoute son grain de sel humoristique, comme seul lui peut le faire, en commentant notamment la vitesse inhabituelle de la voiturette de golf ou encore la longue file d'attente qui se présente à eux. Chose certaine, nous avons bien hâte de découvrir le segment au complet, marquant une rare présence de Bruno à la télé d'ici. Aussi à l'affiche de cette émission spéciale de 60 minutes, l'équipe de Vlog présentera les 12 créateurs de contenu s'étant le plus démarqués cette année. C'est à ne pas manquer ce dimanche 29 décembre à 18 h 30, sur les ondes de TVA.

Quant à elle, l'édition régulière de Vlog reprendra l'antenne de TVA chaque dimanche dès le 12 janvier 2025, 18 h 30.