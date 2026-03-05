Vous pourrez bientôt retrouver Guillaume Lemay-Thivierge à Si on s'aimait encore

Peu d'émissions auront connu un destin aussi mouvementé que Si on s'aimait encore. En effet, alors que la 3e saison de la populaire téléréalité avait été programmée pour une diffusion l'an dernier, l'arrivée de Si on s'aimait célébrités, la diffusion de la quotidienne Star Académie et les événements entourant le retrait de la vie publique de Guillaume Lemay-Thivierge avaient tour à tour probablement modifié les plans initiaux de la chaîne.

Ainsi, après des tournages effectués à l'automne 2023, TVA confirme aujourd'hui que la 3e - et très attendue - saison de l'émission sera proposée aux téléspectateurs en avril prochain, soit près de 3 ans plus tard. À l'époque, ce sont Guillaume Lemay-Thivierge et Émily Bégin qui étaient témoins des rencontres entre les participants et Louise Sigouin, qui sera elle aussi de retour à titre d'experte en accompagnement relationnel.

Il faut dire que les deux premières saisons de Si on s'aimait encore ont su obtenir l'aval du public, qui sont toujours aussi nombreux (et curieux!) à l'idée de découvrir les couples en difficulté. Pour cette 3e saison, quatre couples aux prises avec divers soucis à l'intérieur de leur ménage seront en vedette et recevront les conseils avisés de Louise Sigouin.

Il est à noter que les tournages ont été effectués en aval du scandale ayant entouré la chute de Guillaume, au printemps 2024. Ce retour en ondes, à heure de grande écoute, bien qu'enregistré longtemps à l'avance, est-il une façon pour la chaîne de tester les eaux en vue d'un éventuel retour de Guillaume dans sa grille horaire? Chose certaine, le retour de l'émission sur la programmation printanière de TVA fera grandement jaser.

À ce propos, Nathalie Fabien, la directrice générale Programmation linéaire et numérique de Groupe TVA et d’illico+ a indiqué :

« On a eu la réflexion en tant qu’entreprise responsable à savoir si on diffusait ou pas, mais ce n’est pas une émission qui tourne autour du couple témoin. Ça tourne autour de Louise Sigouin et des couples participants, qui sont très courageux. On en est venus à la conclusion que c’est une série qui fait œuvre utile et c’est une excellente saison d’ailleurs. »

Si on s'aimait encore sera diffusé dès le 6 avril prochain, du lundi au jeudi à 19 h 30, sur les ondes de TVA.