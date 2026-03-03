Accueil
Vous n'êtes pas au bout de vos surprises avec L’amour est dans le pré cette année

Préparez-vous, ça va barder!

L'amour est dans le pré
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

La semaine dernière à la fin de l'épisode de L'amour est dans le pré, nous avons pu voir Nathan avoir une conversation avec un membre de la production après que Simon lui ait fait des révélations la nuit précédente, loin du regard des caméras.

Nous avions alors pu constater que Nathan était ébranlé, mais ce n'était que la pointe de l'iceberg. L'épisode suivant sera très émotif pour le jeune agriculteur qui ne pourra retenir ses larmes.

Il ne sera d'ailleurs pas le seul à vivre beaucoup d'émotions. Le sensible Rock pleure du début à la fin. Lui, on l'aime passionnément, surtout après l'avoir vu faire ses au revoir à ses deux prétendantes.

C'est, d'ailleurs, essentiellement ce qui se passe dans cette émission du jeudi 5 mars : les agriculteurs transportent des valises et s'adressent pour une dernière fois à leurs prétendantes avant la grande séparation de quatre semaines. Pour certains, les adieux sont déchirants, alors que pour d'autres, ils sont gênants. Un au revoir en particulier crée un malaise qui se ressent jusque dans les salons.

Si nous pensions que l'histoire de Nathan était peut-être le « revirement » spectaculaire dont nous avait parlé la production en début de saison, la finale du prochain épisode nous indique que nous avions tout faux. Il semblerait bien que nous ne sommes pas au bout de nos surprises avec L'amour est dans le pré cette année. Nous resterons volontairement vagues pour ne pas divulgâcher votre plaisir, mais disons que vous n'êtes pas prêt à ce qui semble s'en venir dans les prochaines semaines!

Si vous pensiez savoir comment L'amour est dans le pré se terminera cette année, vous risquez d'être surpris, surtout en ce qui concerne l'aventure d'un candidat (et non, ce n'est pas Nathan). Vous dire à quel point nous sommes emballés par ces revirements en fin de parcours!

L'amour est dans le pré est diffusé les jeudis soirs à 20 h sur Noovo.

