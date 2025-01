Vous ne voudrez pas manquer la 11e saison de Coups de food avec Sébastien Benoît

Pour sa saison hivernale, la chaîne Zeste convie les téléspectatrices et téléspectateurs épicuriens à découvrir sa programmation alléchante mettant en lumière des vedettes québécoises autant que des stars internationales de la cuisine. Plus que jamais, les aficionados de bonne bouffe trouveront de quoi se divertir sur Zeste, avec des propositions aussi originales, truculentes qu'amusantes.

Parmi celles-ci, on retrouve avec bonheur un incontournable de la chaîne, l'émission Coups de food, qui revient pour une 11e saison. Ainsi, l'animateur Sébastien Benoît accompagnera treize nouvelles célébrités pour découvrir leurs meilleures adresses, des rencontres gourmandes qui se feront évidemment dans la convivialité et la bonne humeur.

Sébastien Benoît est d'ailleurs heureux de recevoir l'un des artistes les plus « épicurieux » du Québec, l'unique Christian Bégin qui a enfin accepté son invitation à venir partager ses adresses coups de coeur. Aussi parmi les invités de la saison, Gino Chouinard, Philippe Laprise, Olivier Gervais Courchesne, Julie Bélanger et plusieurs autres.

L'émission sera présentée à compter du vendredi 10 janvier à 22 h. C'est à ne pas manquer!

Zeste vous invite également à entrer dans les coulisses des prix Bocuses d'or, avec L'effet Bocuses d'or, où une équipe canadienne, entièrement québécoise, a concouru afin de remporter le prestigieux prix culinaire. Une aventure jusqu'à Lyon en France où gastronomie et excellence se côtoient, à voir à compter du vendredi 21 mars à 21 h à Zeste. Vous pourrez entre autres y apercevoir les grands chefs Normand Laprise, Alex Chen et Dan Craig qui viendront goûter au menu qui sera servi et conseiller l'équipe canadienne dans ces jeux olympiques culinaires.

Avant cela, les foodies pourront retrouver plusieurs émissions populaires sur Zeste, qui connaissent du succès année après année. Les voici :

Hell’s Kitchen – Mercredi 22 h, dès le 8 janvier

Nouvelle saison