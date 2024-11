Vous ne voudrez pas manquer ces films qui vous mettront dans l'ambiance des fêtes

D'abord, ELLE Fictions fera plaisir à ses nombreux abonnés en présentant un titre réclamé, Le médaillon de Noël. Dans cette proposition, qui met en vedette Justin Reardon et Susan Hogan, une mère célibataire, qui vit de nombreuses difficultés à l'approche de Noël, trouve un médaillon familial aux vertus magiques, qui lui apporte l'amour et la prospérité. Le film sera présenté le 9 décembre à 20 h. Voyez des images dans la vidéo ci-dessous.

Enveloppez-vous confortablement dans votre couverture douillette, avec une tasse de chocolat chaud, puisque Noël arrive plus tôt grâce à ELLE Fictions . Fidèle à ses bonnes habitudes, la chaîne dédie l'ensemble de sa grille au cinéma des fêtes à compter du 25 novembre. Au programme, 156 films aux airs de romance et de fêtes, dont 13 nouveautés dont 11 primeurs. Infusez de la magie dans votre quotidien grâce à ELLE Fictions!

Par ailleurs, les nouveautés seront présentées les lundis et mercredis dès 20 h, à compter du 25 novembre. Voici les films à ne surtout pas manquer :

25 novembre | 20h | Saisis ta Chance à Noël

2 décembre | 20h | L'arnaque de Noël

9 décembre | 20h | Le médaillon de Noël

16 décembre | 20h | Noël avec le témoin amoureux

16 décembre | 21h45 | Le vignoble de Noël

23 décembre | 20h | La parade de Noël

23 décembre | 21h45 | Une styliste à Noël chez les alpagas

30 décembre | 20h | Happy New Love

Le 25 décembre sera particulièrement féérique sur ELLE Fictions, alors que les abonnés ont pu contribuer à la programmation des fêtes via les réseaux sociaux. Les films choisis par le public seront tous diffusés le 25 décembre, de 12 h à 18 h. Parmi ceux-ci, on retrouve notamment Cinq cartes de voeux pour Noël, une proposition féérique mettant en vedette le populaire Chad Michael Murray. Mon héroïne de Noël, Coup de foudre dans l'allée des sapins et Rejoins-moi pour Noël ont aussi été sélectionnés par le public d'ELLE Fictions.

Plongez-vous dans cette atmosphère enveloppante des fêtes avec la vidéo ci-dessous.