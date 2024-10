Vous ne voudrez pas manquer Ça finit bien la semaine cette semaine

Ce vendredi, les adeptes du showbiz québécois ne voudront absolument pas manquer l'épisode de Ça finit bien la semaine, alors qu'on nous annonce un alignement enviable d'invités.

En effet, Julie Bélanger et Jean-Michel Anctil recevront Yvon Deschamps, puis Janette Bertrand et Diane Jules, la fameuse Violette de Parler pour parler.

Enfin, Guylaine Tremblay sera également de la partie.

Le synopsis de l'épisode va comme suit : Cette semaine à l'émission, Julie et Jean-Michel reçoivent deux légendes qui n'ont pas fini de nous inspirer. À l'aube de ses 100 ans, Janette Bertrand se laisse combler par nos animateurs et quelques invités surprises, dont Guylaine Tremblay et la Violette de Parler pour parler, la précieuse Diane Jules. On a aussi l'incroyable chance de recevoir le père de tous les humoristes, le seul et l'unique Yvon Deschamps.

On peut dire que la production du talk-show n'a pas lésiné sur les gros noms pour cet épisode qui s'annonce marquant.

Voyez des images de l'épisode dans la galerie ci-dessous.

C'est à voir ce vendredi à 19 h sur les ondes de TVA.