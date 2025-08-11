Accueil
Vous êtes invités à voter dans ces 6 catégories pour les 40es Prix Gémeaux

La célébration sera animée par Véronique Cloutier.

40e Prix Gémeaux
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

L’Académie canadienne du cinéma et de la télévision annonce dès aujourd'hui le lancement des votes pour six prix Gémeaux du public.

Ainsi, le public peut dès maintenant se prononcer dans six catégories importantes, dont certaines nouvelles instaurées pour célébrer 40 ans de formidable télévision québécoise.

Voici les six catégories en question :

  • Émission coup de cœur de l’année
  • L’émission coup de cœur du public des 40 dernières années
  • Personnalité féminine de l’année
  • Personnalité masculine de l’année
  • Découverte de l’année
  • Collaborateur·trice de l'année émission hors-fiction.

Nous vous invitons à voter en grand nombre sur le site du prix Gémeaux du public.

Le vote est ouvert depuis ce matin à 10 h.

Les six prix seront remis en direct, lors du Gala des 40es prix Gémeaux diffusé sur ICI TÉLÉ, ICI TOU.TV et Radio-Canada.ca le 14 septembre dès 20 h, animé par Véronique Cloutier.

