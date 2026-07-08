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Entrevue : Vous découvrirez Audrey de STAT sous un nouveau jour cet automne

« C'est rock'n roll! »

STAT
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

Croisée sur le tapis rouge de la première du spectacle Le Comte de Monte Cristo ce mardi soir, la sympathique comédienne Samantha Fins, qu'on retrouvera avec bonheur cet automne dans STAT dans le rôle de l'infirmière Audrey Milord, s'est entretenue avec Showbizz.net.

On se souviendra que la saison dernière s'est terminée sur une surprise concernant ce personnage, alors qu'on apprenait que toutes les infirmières étaient impliquées dans la fuite d'information qui a causé bien des soucis aux gestionnaires de l'hôpital Saint-Vincent.

Nous en avons profité pour lui demander ses impressions sur ce que nous pourrons voir dans la série dès l'automne prochain, alors que le tournage a lieu depuis maintenant plusieurs semaines.

Elle nous dit : « Ça revient à une énergie de quotidienne. Tu sais, l'énergie de quotidienne, il y a toujours un punch! »

En effet, l'autrice Marie-Andrée Labbé ne manque jamais une chance de nous surprendre depuis les débuts de la série en quotidienne et parions qu'elle a d'autres tours dans son sac.

À propos de son personnage, Samantha nous dit : « Je dirais que mon personnage, on va voir un côté d'elle, d'Audrey, qui n'a jamais été révélé. Elle est toujours très sérieuse comme femme, mais là, on va la voir dans son monde un petit peu. Qu'est-ce qu'elle aime? Ses petits chouchous, ses petites folies. »

Concernant l'arrivée de nouveaux personnages dans l'intrigue cet automne, deux nouveaux résidents, elle s'exclame : « C'est rock'n roll! Ils prennent leur place. Ça déplace de l'air! »

Ce sont les comédiens Léa Roy (voir sa photo) et Maxime Gibeault (voir sa photo) qui interprèteront ces nouveaux personnages, que nous avons très hâte de découvrir. Comme on l'a appris dans le dernier épisode de la quatrième saison, Jade Thompson, le personnage de Léa Roy, serait la fille illégitime de Pascal St-Cyr (Normand D'Amour), une histoire mystérieuse qui se développera sans doute dans la prochaine saison.

STAT reprendra du service, en format hebdomadaire, en septembre, sur les ondes de Radio-Canada.

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