Ce samedi, Véronique Cloutier ramenait sa fameuse Fureur, pour le party annuel par excellence de la télé québécoise. Pour le premier de deux matchs enlevants, l'équipe des gars et l'équipe des filles se disputaient le titre de grands favoris, sous les regards pétillants des fans de toutes les générations.

La soirée a évidemment été ponctuée de nombreuses surprises, qu'on pense notamment à la performance du chanteur français Ben l'Oncle Soul ou encore du retour de plusieurs jeux mythiques chers chez les téléspectateurs. Une autre belle surprise qui attendait les téléspectateurs? Dans l'équipe des danseurs de La Fureur, on pouvait y voir deux candidats de la précédente édition de Révolution, qui avaient été de véritables coups de coeur du public au moment de leur passage à l'émission de TVA.

Il s'agit de Malik Etheart et de Tiwil.

Voyez une photo en bas de cet article.

Malik nous avait charmé ce printemps, avec son style unique et sa bonne humeur (très) contagieuse, tandis que Tiwil a su miser sur sa créativité pour se tailler une place dans la compétition. Leurs propositions champ gauche et leurs prises de risque auront marqué cette saison de Révolution, à coup sûr! Les deux danseurs poursuivent depuis leur carrière dans l'industrie de la danse d'ici. Qu'eux deux puissent maintenant briller à la télé de la sorte, dans une émission d'une telle envergure, est très inspirant!

Surtout, on ne manque pas le second match de La Fureur, qui sera diffusé samedi prochain à 19 h sur ICI Télé!