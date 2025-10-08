Voici qui sont les artistes que représente le gérant Alexandre de Masterchef Québec

Si vous êtes comme nous, le titre de « gérant d'artistes » d'Alexandre Archambault de Masterchef Québec vous a intrigué. Quels artistes québécois représente le cuisinier de Montréal?

Il faut savoir d'abord qu'il est cofondateur du label Bonbonbon, qui représente, entre autres, deux des artistes en nomination dans la catégorie « Révélation de l'année » à l'ADISQ 2025, soit Velours Velours et Virginie B.

Il supervise aussi personnellement l'autrice-compositrice-interprète Arielle Soucy, qui, elle, a été nommée à l'ADISQ l'an dernier dans la catégorie « Révélation de l'année », le groupe Totalement Sublime et Vanille (le projet de l'auteure-compositrice-interprète Rachel Leblanc).

Alexandre est aussi directeur des ventes et du développement international à l'agence LOL LOL LOL, qui s'occupe de la carrière de plusieurs humoristes, dont Michelle Desrochers et Léa Stréliski. La gérante de ces dernières, Laurence Godcharles, est d'ailleurs la conjointe d'Alexandre.

Voyez une photo du couple de gérants ci-dessous.

Précisons qu'Alexandre a su toucher le coeur et le ventre de bien des téléspectateurs québécois avec ses talents et sa passion derrière les fourneaux. Nous sommes donc beaucoup à souhaiter que son parcours à Masterchef Québec ne se termine pas de sitôt. On se croise les doigts!