Voici qui représentera le Canada à l'Eurovision selon les internautes

Depuis plus de 70 ans, l’Eurovision soulève les passions des téléspectateurs du monde entier. À nouveau l’an prochain, les amateurs de musique sont invités à la finale qui se tiendra en mai prochain, en Bulgarie.

En outre, pour la toute première fois depuis les débuts du concours de la chanson, le Canada a été invité parmi les pays participants. Depuis quelques jours, nous sommes ainsi invités à voter pour notre artiste favori, parmi les cinq chanteurs qui ont été présélectionnés, à savoir TALK, William Cloutier, Josiane, Rêve et Tyler Shaw.

Au fait, c'est quoi l'Eurovision? C'est une compétition de chant - la plus grande au monde - qui est suivie par plus de 130 millions de personnes partout sur la planète, chaque année. 35 pays y participent, dont le Canada en 2027.

Pour espérer obtenir cette place tant convoitée, les artistes ont tenté par tous les moyens d'attiser l'aval du public, que ce soit par l'entremise de performances télévisées ou encore de contenus sur les réseaux sociaux. La période de votation étant terminée, la curiosité des internautes est vive pour découvrir l'identité de celle ou celui qui représentera le pays à l'Eurovision l'an prochain.

De l'avis du public, TALK ou William Cloutier sont les deux favoris pour remporter le vote populaire. Tant l'un que l'autre possède effectivement des qualités artistiques uniques qui pourraient grandement faire pencher la balance en leur faveur. Si TALK ne rentre dans aucun moule et défonce les barrières, William incarne de son côté la rigueur et le dépassement de soi. Pour beaucoup, c'est d'ailleurs le jeune papa qui sera couronné, ou du moins qui a le plus de chances de se rendre à l'Eurovision; en raison de son parcours unique, son talent brut et sa popularité.

Si les deux noms sont évoqués, n'en déplaise que les autres candidats soient également dans la ligne de mire des internautes. Qui sera sélectionné pour représenter le Canada à l'Eurovision 2027? Nous le saurons bientôt, « en novembre », nous promet-on.