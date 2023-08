Voici qui remplacera Marie-Élaine Thibert à Star Académie

Marie-Élaine Thibert a annoncé avec grand désarroi qu'elle ne pourrait pas participer à Star Académie ce dimanche. Apprenez-en plus ici.

Ainsi, elle a dû être remplacée à la dernière minute et le choix de la production plaira certainement aux fans de l'émission.

En effet, c'est nulle autre que la pétillante Mélissa Bédard qui montra sur la scène du variété dans le numéro « Demande spéciale Céline ». À noter qu'elle sera accompagnée par Brigitte Boisjoli, qui avait dû annuler sa première présence en début de saison pour des problèmes de santé, Véronique Claveau et Annie Villeneuve.

Sur ses réseaux sociaux, Mélissa Bédard écrit : « Parce que je les aime en maudit .

Parce que je ne peux pas les laisser tomber.

Parce que je suis folle de même.

Et que j’aime un peu trop

Céline❤️

Ben , j’ai dit oui !

Depuis le début de la saison on me demande de participer et malheureusement les projets et la fatigue font que je dois refuser… mais là ils

m’ont dit qu’ils me traitaient comme si j’étais Céline Dion alors « The show must go on baby »!!! »

Ce dimanche, on pourra également entendre Corneille, France D'Amour et Marc Dupré, qui se commettra dans un numéro spécial avec les académiciens. C'est à ne pas manquer! Rappelons que ce dernier a chanté une seule fois cette saison dans une proposition aux échos mitigés.