Voici qui remplacera Jean-Michel Anctil à Ça finit bien la semaine ce vendredi

Ce vendredi, Mélanie Maynard remplacera Jean-Michel Anctil à Ça finit bien la semaine.

Ce sera un retour à l'animation en duo pour Mélanie et Julie Bélanger, dont la réconciliation a fait couler beaucoup d'encre l'an dernier.

Les deux femmes ont, ensemble, tenu la barre de Deux filles le matin il y a 20 ans.

Au programme de Ça finit bien la semaine vendredi : une complicité nouvelle, des fous rires assurés et une énergie contagieuse.

Les deux amies recevront Marie-Ève Janvier et Jean-François Breau pour discuter de leur rôle de couple témoin dans l'émission Si on s'aimait Célébrités, Anthony Kavanagh, qui viendra parler de son nouveau one-man-show Happy, ainsi que Neev et des membres du spectacle musical We Will Rock you.

Ne manquez pas Ça finit bien la semaine, ce vendredi 4 avril à 19 h sur les ondes de TVA.

À noter qu'il reste encore quatre émissions du talk-show avant la fin de la saison, le 25 avril.