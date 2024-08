Voici qui succèdera à Jay Du Temple à l'animation du Gala Québec Cinéma

Cette semaine, nous apprenions que, pour des raisons professionnelles, Jay Du Temple abandonnait l'animation du Gala Québec Cinéma, après avoir fait un travail remarquable l'an passé.

Lors du lancement de la programmation 2024-2025 de la chaîne Noovo, nous apprenions que c'est Phil Roy qui a été choisi pour le remplacer. Faisant partie de la grande famille de Noovo, il s'agit d'un choix évident et pertinent. Nul doute que l'humoriste saura remplir son mandat avec distinction.

« Phil Roy est un cinéphile avéré dont l’humour rassembleur et touchant s’inscrit parfaitement dans la mission du Gala : proposer une vitrine de premier plan pour célébrer ensemble les histoires qui nous font rire, qui nous émeuvent, et qui contribuent à forger notre identité. Nous avons hâte que le public se joigne à nous et à Phil Roy pour reconnaître tout le talent des artistes et des artisans qui font vivre cette industrie vibrante, si fondamentale à notre culture », indiquait Suzane Landry, vice-présidente, développement de contenu, programmation et information chez Bell Média.

Noovo était extrêmement fier d'avoir pu attirer beaucoup de jeunes téléspectateurs lors du dernier gala, notamment grâce à son animateur branché. Il pourra certainement réussir le même exploit avec Phil Roy, aussi populaire auprès d'un jeune public.

Sur la scène du lancement de Noovo, le nouvel animateur semblait particulièrement excité de l'identité du récipiendaire du prix hommage 2024. Se pourrait-il que ce soit Denis Villeneuve? La réponse le 8 décembre prochain.