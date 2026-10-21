Voici quel couple Zhara aimerait voir gagner OD Panama

Nous avons eu la chance de nous entretenir avec Zhara, qui a quitté l'aventure OD Panama la semaine dernière.

Comme pour chaque exclu, nous lui avons demandé qui elle aimerait voir gagner le grand prix.

Bien qu'elle ait eu beaucoup de peine en constatant qu'Alexis avait tourné son dévolu sur une autre candidate dans l'aventure, elle mise encore sur lui pour la finale.

J'aimerais beaucoup que ce soit Alexis et Juliette. Je trouve qu'ils forment une belle connexion. Puis, je les trouve sincères les deux ensemble.

Zhara n'entretient aucune rancoeur envers Alexis. « Des sentiments, ça ne se contrôle pas », nous dit-elle. « J'aurais voulu que ce soit réciproque nous deux, c'est sûr, mais le fait qu'il développe une autre connexion, c'est hors de son contrôle. Je ne pense pas qu'il a fait exprès de vouloir me blesser dans ça. C'est juste son ressenti envers elle. C'est bien correct. »

Précisons que Zhara a été très heureuse de voir débarquer Rébecca dans la maison des exclus récemment. Elle aurait bien sûr aimé que l'aventure de son amie ne se termine pas si vite, mais l'idée de passer du temps en sa compagnie la réjouissait.

De son côté, Alexandre a aussi une opinion plutôt controversée sur l'identité du couple gagnant. Il aimerait voir son grand ami Enzo empocher le grand prix. « Je pense que le couple Enzo-Emma peut vraiment se rendre loin et peut-être même gagner. »

C'est à suivre!

OD Panama se poursuit du dimanche au jeudi à 18 h 30 sur les ondes de Noovo.