Voici quand vous pourrez voir la 2e saison de Heated Rivalry

Les téléspectateurs du monde entier ont succombé au charme de la série canadienne Heated Rivalry, dans laquelle on assiste à la romance torride de joueurs de hockey. Un succès qui a surpris tout le monde, y compris les artisans et artistes qui ont oeuvré sur le projet.

Comme la série est une adaptation des romans de Rachel Reid, les téléspectateurs espèrent bien sûr avoir droit à d'autres saisons, dans lesquelles on retrouverait les personnages qu'on aime et d'autres nouveaux.

Si une deuxième saison avait été confirmée récemment, on ne savait pas encore quand nous pourrions la voir.

Lors de son passage sur le plateau de l’émission américaine CBS Mornings ce jeudi, le créateur et réalisateur canadien Jacob Tierney a remédié à la situation en dévoilant le moment où les fans pourront replonger dans cette histoire brûlante. Réjouissez-vous, il ne faudra pas attendre trop longtemps!

C'est au printemps 2027, soit dans un peu plus d'un an, que nous pourrons voir la suite de ce projet coup de coeur. La nouvelle a d'ailleurs été confirmée par Crave à Radio-Canada après la diffusion de l'entrevue de Jacob Tierney à CBS.

On espère bien sûr y retrouver les interprètes Connor Storrie, Hudson Williams et François Arnaud, qui nous ont fait rêver dans la première saison.

Pour ceux et celles qui auraient manqué le bateau, il est toujours temps de vous reprendre, alors que les six premiers épisodes sont offerts sur la plateforme Crave.