Voici quand vous pourrez voir Aller Simple : La téréalité, inspirée de la fiction du même nom

C'est à compter du 7 mai prochain que vous pourrez découvrir Aller simple : La téléréalité, alors que les épisodes seront déposés sur la plateforme Crave.

Inspirée de la série de fiction du même nom, dont les deux saisons ont connu un très beau succès sur les ondes de Noovo, la téléréalité sera animée par deux comédiens qu'on a pu voir dans la série, soit Jean-Nicolas Verreault et Samian.

Le premier interprétait le conjoint d'Anick Lemay, un policier qui se retrouvait en arrêt après avoir perdu l'usage de ses jambes. Le second participait à la première saison et faisait partie des invités placés dans la forêt et rapidement suspectés du meurtre de l'un d'eux. Les deux artistes animeront l'émission dans la peau de leur personnage respectif.

Crave dévoile aujourd'hui l'identité des participants qui s'affronteront dans ce jeu, où le but est de découvrir qui ment.

Plus précisément, de parfaits inconnus devront y dissimuler leur plus grand secret à leurs adversaires pour tenter de remporter un grand prix allant jusqu’à 50 000 $. Chaque épisode, les invités tenteront de remporter le privilège de devenir le meurtrier pour « assassiner » secrètement un visiteur du chalet tout en essayant de déceler quels secrets cachent les autres participants. Les invités devront user de subtilité, de ruse, d’astuce et de différents stratagèmes pour berner leurs adversaires dans cette nouvelle téléréalité où les secrets de chacun sont une question de vie… ou de mort !

Découvrez les 10 participants dans la galerie ci-dessous.

Avec un concept qui peut rappeler celui des Traîtres, nous pensons que cette proposition connaîtra un grand succès.

Nous avons très hâte de voir le résultat! Et vous?

Les trois premiers épisodes de la téléréalité seront offerts à compter du mercredi 7 mai sur Crave.