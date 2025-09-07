Voici quand vous pourrez revoir Sophie Thibault à la télé

C'est en mai dernier, à quelques semaines à peine de son départ à la retraite à titre de cheffe d'antenne de TVA, que Sophie Thibault dévoilait d'ores et déjà la nature de son prochain projet. En effet, celle qui cumule plus de 37 ans de carrière derrière la cravate ne compte pas s'asseoir sur ses lauriers, avec la venue prochaine d'un nouveau documentaire qui sera bientôt diffusé à la télé.

Faire oeuvre utile, c'est la mission dont s'est acquittée Sophie tout au long de sa prolifique carrière dans les médias, à titre de journaliste. Malgré la retraite, elle ne semble pas vouloir freiner sous ce rapport, elle qui est actuellement en tournage pour un documentaire sur le cancer de la peau.

Dans un carrousel de photos publié sur les réseaux sociaux, que vous pouvez voir en bas de cet article, Sophie Thibault dévoile :

« Un tournage extraordinaire avec une équipe de rêve: documentaire sur le cancer de la peau, avec #zone3 et Marie-Eve Richard (@_miss_uv . À ne pas manquer au printemps 2026! »

Il faudra donc se montrer un peu patients avant de retrouver la sympathique femme dans nos écrans, au printemps 2026, mais gageons que l'attente en vaudra la chandelle. Ce rendez-vous, que concocte actuellement Sophie et son équipe, promet d'éveiller les consciences et de nous sensibiliser aux réels dangers des rayons solaires sur la peau. Pour ce faire, l'ex-cheffe d'antenne a uni ses forces à la conférencière, animatrice et survivante du cancer de peau de stade 4, Marie-Ève Richard.

Nul doute que le duo sera entouré d'experts pour mettre la lumière sur un phénomène de plus en plus d'actualité, quitte à convaincre les dermato-sceptiques de l'importance du dépistage précoce et de la protection adéquate.

Rappelons que le sujet du cancer de peau est tout indiqué pour Sophie, elle qui avait annoncé en 2023 avoir dû subir une opération en ce sens, l'obligeant à s'absenter des ondes. Plus de détails ici.

Le nouveau documentaire, qui n'a pas encore de titre, est produit par Zone 3 et sera présenté sur les ondes de Radio-Canada au printemps 2026.