Depuis l'annonce du projet au printemps dernier, bien des téléspectateurs québécois (nous les premiers!) sont impatients de découvrir la version « junior » du Maître du jeu.

Dans ce nouveau spin-off, Patrice Bélanger remplacera Louis Morissette en tant que Maître et Antoine Vézina reprendra son rôle de fidèle assistant.

Voyez ce dernier nous parler de cette nouvelle mouture du jeu télévisé au bas de l'article.

Plutôt que des artistes adultes, ce sont des enfants qui se prêteront au jeu du maître cette fois. Les huit petits cobayes, âgés entre 9 et 12 ans, seront Simone Bellemare-Ledoux, Mila Chanoine, Éliot Dupras, Kiara Gaudin, Tom Gohier, Agnès Hébert, Florence Marcotte et Éliot Perron.

Parmi eux, on retrouve deux enfants de vedettes : Agnès est la fille de l'humoriste Pierre Hébert alors que Florence est l'enfant du chef Louis-François Marcotte et de la comédienne et animatrice Patricia Paquin.

Les deux premiers épisodes du Maître du jeu junior seront offerts sur Crave le jeudi 3 décembre.