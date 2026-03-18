Voici quand vous pourrez découvrir le nouveau projet télé de Benjamin Gratton

Depuis son apparition dans STAT, Benjamin Gratton est devenu un chouchou des téléspectateurs québécois.

Bonne nouvelle, il sera la vedette d'un nouveau projet télé de VERO.TV.

À la fin avril, vous pourrez découvrir le docuréalité Benjamin Gratton : Comme tout le monde.

Benjamin rêve de vivre seul en appartement, mais ses parents, Mathieu Gratton et Patricia Paquin, hésitaient. Ils se sont demandés si ce projet est à sa portée, comme il est une personne sur le spectre de l'autisme.

Mathieu et Patricia ont finalement accepté de le laisser vivre une expérience pour voir s'il peut vraiment aspirer à l'autonomie. Pendant 30 jours, Benjamin vivra dans un condo moderne, tout équipé, décoré à son image. Des caméras de surveillance ont été installées dans l'appartement, autant pour rassurer le jeune homme que ses parents. Benjamin aura des périodes de découragement, mais saura aussi surprendre ses proches par sa résilience et son ingéniosité.

Dans cette série de quatre épisodes de 25 minutes divisés en différents thèmes (l'emploi, les loisirs, l'alimentation et le sentiment de solitude), on pourra entendre des experts spécialisés en autisme faire état des recherches actuelles sur l'autonomie et les modèles d'habitations qui conviennent à cette clientèle.

La série documentaire, produite par KOTV, sera offerte dès le 23 avril sur la chaîne VERO.TV de l'EXTRA d'ICI.tou.tv.