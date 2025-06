Voici quand sera diffusée la finale de Masterchef Junior Québec

Il ne reste plus que deux semaines de compétition dans cette première saison enlevante de Masterchef Junior Québec.

La grande finale sera diffusée le jeudi 19 juin à 19 h sur les ondes de TVA.

« Ils sont inspirants, je trouve », indique le producteur Charles Lafortune. « Les gens disent : " Les jeunes, ils jouent aux jeux vidéo, ils ne sortent pas dehors, ils n'ont pas de passion." Ces jeunes parlent de cuisine comme d'autres parlent de soccer. »

Vous ne le saurez pas jusqu'à la fin qui va gagner. Ils peuvent tous gagner. C'est crève-coeur jusqu'à la fin.

Deux semaines bien remplies attendent encore les jeunes chefs avant la finale, dont la boîte mystère la plus redoutable de la saison. Pour réussir, ils devront faire preuve de stratégie et d'inventivité. Ils n'auront accès qu'à un nombre limité d'ingrédients pour créer trois plats distincts, en trois rondes consécutives. À chaque ronde, certains seront éliminés, tandis que d’autres poursuivront la course. Une seule personne sera déclarée gagnante à la toute fin... et la récompense est de taille. À la fin de la semaine prochaine, les juges donneront carte blanche aux candidats pour créer un plat de canard de leur choix.

La finale se déploiera en trois épisodes, du mardi 17 au jeudi 19 juin. Pour remporter la compétition, les concurrents devront cuisiner un repas de trois services. Premier service : l'entrée (mardi), le plat principal (mercredi) et le dessert (jeudi). Après délibérations de la part du jury (dont fera partie une personne mystérieuse « très appréciée des candidats »), une personne talentueuse sera célébrée pour son audace ainsi que sa maîtrise des techniques et remportera le grand prix, le trophée ainsi que le convoité titre de Masterchef Junior.

Ce sera un grand deuil de laisser aller cette émission qui a réchauffé nos coeurs pendant un printemps triste et pluvieux. Espérons que le 19 juin sera le retour officiel de l'été, de la chaleur, des discussions autour du BBQ sur nos meilleurs souvenirs de Masterchef Junior Québec.