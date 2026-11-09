Voici quand sera dévoilé officiellement le représentant du Canada pour l'Eurovision

Ce dimanche, dans le cadre de la 48e édition du Gala de l'ADISQ, nous avons eu le plaisir de croiser William Cloutier, qui venait de terminer sa campagne pour représenter le Canada lors de l'Eurovision 2027 en Bulgarie.

Comme on le sait, cinq finalistes ont été annoncés il y a une dizaine de jours - William Cloutier, TALK, Josiane, Rêve et Tyler Shaw - pour représenter le Canada dans cette compétition de chant mondiale. Seul l'un d'entre eux aura l'occasion de monter sur cette prestigieuse scène en Bulgarie, au terme d'un vote du public qui s'est terminé le 5 novembre.

À ce propos, William Cloutier nous confirme que c'est officiellement le 5 décembre que sera annoncé le représentant ou la représentante du Canada. Par contre, les finalistes, eux, apprendront la nouvelle plusieurs semaines avant le grand public. Ils devront toutefois rester discrets sur le sujet d'ici le 5 décembre.

Concernant les derniers jours de campagne, William nous dit : « Les dix derniers jours ont été intenses. On a fait campagne, on a sorti toutes les stratégies possibles. Je ne pensais pas être investi de même, honnêtement. Moi, je m'étais dit déjà que juste de me retrouver dans les cinq, c'était une belle reconnaissance. Ça va être super beau sur mon Wikipédia, tu sais. Mais là, j'ai comme envie. Le côté patriotique en moi a envie d'aller défendre notre francophonie, mettre de l'avant les artisans du Québec. On est tellement ingénieux dans notre créativité sur scène, dans toutes les sphères de la scène. J'aimerais ça amener notre savoir-faire sur la plus grande scène du monde. J'ai commencé à devenir un peu fou! »

Il poursuit : « Ça m'a vraiment touché de voir les gens se mobiliser. Ils l'avaient fait pour me donner le titre de joueur de la saison pour Big Brothers. J'avais eu le coup de cœur du public alors que j'étais resté cinq semaines. Donc, ça m'a rempli peut-être un peu d'espoir de me dire que peut-être tout le monde a sorti ses dix adresses courriel pour voter pour moi! »

Je n'ai aucun regret. On aura tout donné dans cette campagne.

Nous resterons à l'affût pour vous dévoiler, en temps et lieu, les prochaines étapes menant le Canada vers l'Eurovision.