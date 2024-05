Voici quand se terminera la saison des Traîtres

Si vous êtes comme nous, vous n'avez pas hâte que la première saison des Traîtres se termine! En plus de nous offrir une performance de haute voltige à l'animation de la part de Karine Vanasse, le jeu-réalité nous a entraînés dans les dédales d'une joute de trahisons et de stratégies franchement jouissive.

Sachez que la première saison se terminera le 10 juin prochain. Il ne reste donc que trois épisodes réguliers à se mettre sous la dent.

Par contre, la production a eu la formidable idée d'ajouter un épisode de réunion, qui a été tourné plusieurs mois après le couronnement du premier gagnant ou de la première gagnante des Traîtres.

L'épisode de réunion sera présenté le lundi 17 juin à 20 h.

Si l'on se fie à ce que Karine Vanasse nous a dit en entrevue concernant cet épisode de retrouvailles, ce sera un épisode à ne pas manquer, marqué par plusieurs confrontations! Voyez ce qu'elle pouvait nous dire ici.

Rappelons qu'à l'heure actuelle, deux traîtres mènent le jeu, soit Axel et Maxence. Ce dernier a été récemment recruté avant de participer à l'éviction de son alliée numéro un dans le jeu, Marie-Josée.

Dans l'épisode de lundi, Axel et Maxence commençaient à faire l'objet de plusieurs suspicions. Arriveront-ils à se sortir de la soupe chaude dans laquelle ils se trouvent et détourner les regards vers d'autres joueurs?

Il faudra être au rendez-vous dans les prochaines semaines, les lundis à 20 h sur les ondes de Noovo, pour le savoir! Pour ceux et celles qui auraient tristement manqué le bateau, les épisodes sont disponibles en rattrapage sur la plateforme CRAVE.