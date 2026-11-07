Voici quand débutera la nouvelle saison de Zénith

Il y a quelques semaines à peine, les chaînes télé québécoises reprenaient leur envol, dans une rentrée automnale remplie de nouveautés excitantes et de retours très attendus. Une pluie d'épisodes plus tard, le moment est d'ores et déjà arrivé pour plusieurs émissions de tirer leur révérence, pour faire place sous peu à la grille hivernale.

Parmi les contenus télévisés que nous aurons le plaisir de retrouver l'an prochain, dès janvier, citons Zénith, la compétition musicale de Véronique Cloutier qui rassemble toutes les générations. La plateforme Public Cible nous apprend que c'est le jeudi 7 janvier 2027 que la compétition reprendra, sur les ondes d'ICI Télé.

Pour une cinquième édition, les participants - dont l'identité est tenue secrète pour le moment - devront user de stratégie et d'adresse pour charmer les Z comme les Boomers, avec des prestations vocales et scéniques à couper le souffle.

Le public sera ensuite amené à voter pour choisir son coup de coeur de l'épisode, lui permettant de recueillir de précieux points supplémentaires, points qui seront nécessaires pour se hisser le plus loin possible dans la compétition. En outre, pour représenter les générations, nous pourrons compter cette année sur les bons soins d'Éléonore Lagacé chez les Z, Félix-Antoine Tremblay pour les Y, Élyse Marquis auprès des X et, grande nouveauté, Frédérike Bédard chez les Boomers.

Après chaque prestation, ceux-ci devront évaluer l'artiste et, entourés d'un panel constitué de 100 personnes, attribuer une note sur 100. L'artiste qui a obtenu le moins de voix est retranché, alors que les autres accèdent à l'étape suivante. Mentionnons que, pour l'heure, nous ne connaissons pas l'identité des 20 artistes qui feront partie de la nouvelle cohorte.

Le coup d'envoi de la cinquième saison de Zénith aura lieu le 7 janvier 2027 à 20 h, sur ICI Télé.