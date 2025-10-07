Voici quand aura lieu le procès de Steve dans STAT : découvrez les premières images

Nous retrouverons bientôt Steve Jolicoeur (Marc Beaupré) dans STAT.

On se rappellera que la dernière fois que nous avons vu le personnage à l'écran, c'était dans le dernier épisode de la saison précédente. Jacob lui confiait qu'il avait, lui aussi, « tué quelqu'un ».

C'est à la mi-octobre que le personnage reviendra dans la série et c'est quelques jours plus tard, le 28 octobre, que son procès débutera officiellement.

On se souviendra que Steve est incarcéré dans un établissement psychiatrique pour avoir tué l'un de ses collègues (Philippe Dupéré) et ne pas avoir porté secours à une personne en détresse (Delphine Martin) lors d'un épisode psychotique.

Voyez des photos de son passage en cour au bas de l'article.

Notons que Tristan (Steve Gagnon) sera appelé à témoigner lors du procès.

Le même jour, nous reverrons aussi un autre personnage récurrent de STAT, soit Jérémy St-Cyr Éthier (Robin L'Houmeau), le fils d'Emmanuelle. Il sera de passage à l'hôpital. Voyez une image ci-dessous.

STAT est diffusé les mardis soirs à 20 h sur les ondes d'ICI Télé. Un épisode est offert chaque semaine en primeur sur l'Extra d'ICI Tou.tv.