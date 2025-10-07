Accueil
Séries et télé
Publicité
Télé

Voici quand aura lieu le procès de Steve dans STAT : découvrez les premières images

Des scènes intenses sont à prévoir.

STAT
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Nous retrouverons bientôt Steve Jolicoeur (Marc Beaupré) dans STAT.

On se rappellera que la dernière fois que nous avons vu le personnage à l'écran, c'était dans le dernier épisode de la saison précédente. Jacob lui confiait qu'il avait, lui aussi, « tué quelqu'un ».

C'est à la mi-octobre que le personnage reviendra dans la série et c'est quelques jours plus tard, le 28 octobre, que son procès débutera officiellement.

On se souviendra que Steve est incarcéré dans un établissement psychiatrique pour avoir tué l'un de ses collègues (Philippe Dupéré) et ne pas avoir porté secours à une personne en détresse (Delphine Martin) lors d'un épisode psychotique.

Voyez des photos de son passage en cour au bas de l'article.

Notons que Tristan (Steve Gagnon) sera appelé à témoigner lors du procès.

Le même jour, nous reverrons aussi un autre personnage récurrent de STAT, soit Jérémy St-Cyr Éthier (Robin L'Houmeau), le fils d'Emmanuelle. Il sera de passage à l'hôpital. Voyez une image ci-dessous.

STAT est diffusé les mardis soirs à 20 h sur les ondes d'ICI Télé. Un épisode est offert chaque semaine en primeur sur l'Extra d'ICI Tou.tv.

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com quijouequi.com bizzmedia.ca PAR
Suivez-nous! Facebook Twitter Instagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2025 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 2.24.1 - 35756b50