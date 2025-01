Voici pourquoi la cheffe d'antenne d'ICI RDI est absente des ondes depuis plusieurs semaines

Depuis la fin octobre, la cheffe d'antenne d'ICI RDI, Julie Drolet (voir sa photo ici), est absente des ondes. Ce faisant, les téléspectateurs se posent des questions depuis un bon moment.

Voilà que la principale intéressée s'est adressée aux auditeurs par le biais de ses réseaux sociaux, pour expliquer la situation.

Ce faisant, elle explique avoir dû s'éloigner des ondes pour prendre soin de sa santé.

Elle écrit d'abord : « Je vous donne de mes nouvelles.

Nombreux sont les gens qui me demandent où je suis passée puisqu'ils ne me voient plus en onde. Je voulais rester discrète et ne pas étaler l'épreuve que je vis au grand jour. Il me fallait d'abord surmonter le choc du diagnostic, l'accepter, trouver du courage pour affronter cette maladie et commencer un long et lourd traitement.

Je ne veux pas en dire plus parce que je veux vivre cela de façon intime, avec ma famille et mes amis proches. Je ne veux pas me disperser et perdre mon focus: me traiter, garder un moral fort et guérir. »

Elle aborde aussi son retour en ondes en ces mots : « Quand aura lieu ce retour? Difficile de donner une date. Je suis en plein traitements, il y aura plusieurs étapes et tout dépend des résultats. Ceux qui sont passés par là le savent très bien. Mais je compte bien revenir. Mes collègues sont devenus une famille, c'est un lien profond d'amitié et de respect. Les téléspectateurs que j'informe depuis plusieurs décennies sont aussi comme une famille élargie, nombreux sont ceux avec qui j'entretiens des échanges plus personnels depuis des années. Une rétroaction précieuse dans ce travail où je mets tout mon coeur et mon énergie.

Ma vie me manque. Mon travail me manque. Vous me manquez. Ayez une bonne pensée pour moi et donnez-moi le temps de guérir et revenir vous informer avec toute l'ardeur que vous me connaissez quand j'aurai franchi cet Everest. »

Voyez son message complet ci-dessous.

Le Soleil propose aussi plus de détails dans un article que vous pouvez lire ici.

Nous en profitons pour envoyer nos meilleures pensées à Julie Drolet, pour un prompt et complet retour à la santé.