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Voici pourquoi Fred n'était pas présent à la dernière élimination d'OD Panama

Un séjour à Montréal qui n'a pas été de tout repos!

Sur la photo : Alicia Moffet
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Lors de la dernière élimination d'OD Panama, Alicia se tenait seule entre deux groupes de candidats. Généralement, les deux animateurs sont présents lors de l'annonce des nouveaux évincés.

À OD EXTRA, nous apprenions que Fred avait fait un court séjour à Montréal pour un engagement professionnel.

En effet, il y a quatre semaines, le propriétaire de l'entreprise FIVE STUDIOS, une marque qui s'inspire de l'extravagance et la liberté des années 70 et 80, était chez lui afin de faire un shooting photo pour la nouvelle collection.

Dans une vidéo sur les coulisses de cette journée, que vous pouvez voir au bas de l'article, Fred révèle que dès son arrivée sur le lieu de tournage, on lui annonçait qu'il y avait des problèmes de budget, de livraison et de gestion d'employés.

On peut donc s'imaginer que ce court séjour de 48 h à Montréal n'a pas été de tout repos pour le coanimateur d'OD Panama.

À noter que la nouvelle collection de FIVE STUDIOS propose aussi des vêtements pour femmes. Découvrez les morceaux magnifiques au bas de l'article.

Nous aurons droit à une semaine spéciale OD Tentations au soleil à Occupation Double dès lundi. Alicia débutera cette semaine en solo, comme nous le montraient les premiers extraits, vus à OD EXTRA.

Ne manquez pas cette semaine où personne ne résistera à la tentation, de lundi à jeudi à 18 h 30 sur Noovo.

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