Deux dossiers chauds pour lancer la nouvelle saison de Découverte

Découverte, animé par Charles Tisseyre, reprendra ce dimanche à 18 h 30 sur les ondes d'ICI Télé.

La première émission de cette 37e saison s'intéressera à la contraception au masculin.

Le résumé officiel se lit comme suit : Depuis plus de 50 ans, les options contraceptives destinées aux femmes ne cessent de se multiplier. Mais pour les hommes, les choix en la matière restent très limités. Outre le condom et la vasectomie, il n’existe aucune autre option. Des médecins et des chercheurs tentent de développer de nouvelles approches, dont un gel hormonal qui s’annonce prometteur. La question est évidemment scientifique, mais aussi sociale. Malgré le fait que les femmes portent encore aujourd'hui le poids de la responsabilité de la contraception, sont-elles prêtes à la laisser en tout ou en partie aux hommes?

Journaliste : Gaëlle Lussiaà-Berdou. Réalisatrice : Hélène Morin

La semaine suivante, le 22 septembre, se penchera sur un autre dossier chaud : des enfants nés de la procréation assistée qui font pression sur les gouvernements pour faire lever l’anonymat des donneurs de sperme et d'ovules.

Le synopsis de cet épisode dit ceci : En attendant que les politiques bougent, ces enfants prennent les choses en main et retrouvent eux-mêmes leurs parents biologiques, en cherchant dans les banques de données génétiques en ligne. Nous sommes allés à la rencontre de chercheurs et de chercheuses qui étudient ce phénomène, d’une « détective » qui aide ces personnes désireuses de retracer leurs origines et deux jeunes femmes qui ont entrepris cette quête.

Journaliste : Dominique Forget. Réalisateur : Yanic Lapointe

Découverte est diffusé le dimanche à 18 h 30 sur ICI TÉLÉ et à 22 h sur ICI EXPLORA, le samedi à 18 h 30 sur ICI RDI (21 h 30 à compter du 28 septembre) et sur ICI TOU.TV.