Voici les premières images d'une toute nouvelle émission de cuisine avec Debbie Lynch White (vidéo)

Il y a quelques semaines, nous apprenions que le chef Antonin Mousseau-Rivard, le fils de Michel Rivard (et petit-fils du peintre Jean-Paul Mousseau) sera le coanimateur d'une nouvelle émission culinaire à Zeste, titre qu'il partage avec la sympathique Debbie Lynch-White.

La coupe BBQ est un nouveau concept original qui mettra en vedette l'outil le plus prisé des cuistots amateurs... Oui, le fameux grill, un art en soi! Un outil puissant et pourtant peu valorisé en cuisine professionnelle. Québecor dévoilait plus tôt aujourd'hui les premières images de la compétition, qui mettra à l'épreuve des chefs réputés de la province. Voyez la bande-annonce au bas du texte.

Quatre rondes avec un thème imposé dans chacune d'elles, deux chefs par épisodes, deux recettes à cuisiner chacun, et une seule prestigieuse Coupe BBQ à remettre. « Ils me demandaient d’être naturelle, et de faire des commentaires avec Anthonin. On juge aussi. On goûte tout! », nous disait Debbie Lynch-White en vue de son rôle (de rêve) dans cette nouvelle série. En tout cas, à la vue des présentations visuelles soignées, des viandes fumantes et des légumes colorés… l'émission donne déjà faim!

PS: Parmi les chefs participants, l'un d'eux est un habitué des compétitions télévisuelles. Dom Cooks, qui s'est fait connaître sur le web pendant la pandémie, a remporté la compétition Cook at all costs, produite par Netflix et disponible à l'international sur la plateforme du géant.

Les 10 épisodes de 30 minutes seront diffusés les jeudis à 20h, dès le 16 mai sur Zeste.