Voici les cinq candidats officiels de la nouvelle saison de L'amour est dans le pré

C'est aujourd'hui que Noovo dévoile les cinq agriculteurs et agricultrices qui participeront à la prochaine saison de la populaire téléréalité L'amour est dans le pré. On vous les présente ci-bas.

Marie Soleil Dion reprend son rôle d'animatrice pour cette treizième saison, pour le plus grand bonheur de tous. Certains changements s'annoncent cependant cette année, alors que les prétendants et prétendantes ne seront pas tous et toutes soumis à l'étape du speed-dating. Certains participants décideront de les accueillir directement à la ferme. Cette nouvelle formule a été mise en place afin de rester fidèle à l'ADN de l'émission, assure la production, en privilégiant l'authenticité et le désir réel de trouver l'âme soeur.

Voici les cinq agricultrices et agriculteurs :

Anthony, 29 ans, Saint-Elzéar (Chaudières-Appalaches), Producteur laitier et acéricole