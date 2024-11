Voici les 4 finalistes de Révolution : les étoiles

Sans surprise, le duo formé de Yoherlandy Garcia et Yelda Del Carmen prendront part aux festivités de la finale, eux qui ont obtenu la plus haute note de la soirée : 97 points. En abordant avec la danse le suicide d'une amie de Yelda sur « La symphonie des éclairs », le duo s'est montré lumineux, alors qu'ils ont décidé de réécrire la fin du défunt. Chaque prise de main étayait une image forte; la présence d'un ami en toutes circonstances. Ces derniers pourraient réécrire leur propre histoire la semaine prochaine, courant ainsi la chance de remporter les honneurs.

Ils sont surprenants, ils sont talentueux et ils devront tous prouver qu'ils méritent le titre du « meilleur des meilleurs danseurs du Québec » dimanche prochain, lors de la grande finale. La compétition promet d'ailleurs d'être féroce, alors que le niveau technique a été plus élevé que jamais cette saison.

Les premiers danseurs de la soirée, Sam et Sean, ont brillé sur la scène, avec un numéro fort inspirant, sur le thème de l'acceptation de soi. 95 points plus tard, le duo qui n'a cessé de se réinventer au fil de la saison n'est désormais plus qu'à une prestation du grand prix. Jean-Marc Généreux a d'ailleurs qualifié la prestation de Sam en des termes très élogieux :

« Tu n'es pas un peintre, tu es une oeuvre! »