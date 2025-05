Voici la chanson que Mia et Katrine interprèteront au Téléthon Enfant Soleil 2025

La 38e édition du Téléthon Enfant Soleil, animée entre autres par Annie Brocoli, Maxime Landry, Alain Dumas et Anick Dumontet, aura lieu cette fin de semaine.

Plusieurs artistes chanteront lors de cet évènement caritatif télévisé, dont Brigitte Boisjoli, William Cloutier, Marc Hervieux, Billie du Page, Pierre Lapointe ainsi que les finalistes de Star Académie 2025, Mia Tinayre et Katrine Sansregret.

Les deux jeunes femmes interprèteront la chanson « I Lived » du groupe One Republic.

La pièce est une ode à la vie, un message d'espoir. Elle insiste sur l'importance de traverser toutes les épreuves la tête haute pour devenir plus fort.

« Hope that you fall in love / J'espère que tu tomberas amoureux

And it hurts so bad / Et ça fait tellement mal

The only way you can know / C'est la seule façon de savoir

You give it all you have / Donne tout ce que tu as

And I hope that you don't suffer / Et j'espère que tu ne souffriras pas

But take the pain / Mais prends la douleur

Hope when the moment comes you'll say / J'espère que le moment venu tu diras

I, I did it all / J'ai tout fait » [traduction libre]

Gageons que Mia et Katrine, qui répétaient leur chanson en studio ce lundi, réussiront à nous tirer des larmes grâce à une puissante interprétation.

TVA diffuse le Téléthon Enfant Soleil dès le samedi 31 mai à 12 h 30.